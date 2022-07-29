Haber Giriş: 29 Temmuz 2022 Cuma 18:55Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Mumbai'de bir film setinde yangın çıktı
Hindistan'ın Mumbai kentinde bir film setinde çıkan yangın paniğe neden oldu. Bölgede söndürme çalışmaları devam ediyor.
Hindistan'ın Mumbai kentindeki Andheri bölgesinde film setinde yangın çıktı.
Alevlerin kısa sürede büyümesinin ardından olay yerine çok sayıda itfaiye ve ilk yardım ekipleri sevk edildi.
Henüz can kaybı ve yaralanma bilgisi açıklamazken, bölgede söndürme çalışmalarının devam ediyor.
Yangının çıkış nedeni henüz bilinmiyor.
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