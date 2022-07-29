Hindistan'ın Mumbai kentindeki Andheri bölgesinde film setinde yangın çıktı.

Alevlerin kısa sürede büyümesinin ardından olay yerine çok sayıda itfaiye ve ilk yardım ekipleri sevk edildi.

Henüz can kaybı ve yaralanma bilgisi açıklamazken, bölgede söndürme çalışmalarının devam ediyor.

Yangının çıkış nedeni henüz bilinmiyor.