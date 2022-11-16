Bakan Akar'ın röportajı, gazetenin manşetinde yer aldı.

Röportajda Bakan Akar, İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyelik süreci hakkında, “Bu bize değil, onlara bağlı.” değerlendirmesinde bulundu.

Akar, İsveç ve Finlandiya'nın üçlü muhtıradaki maddeleri tam uygulaması halinde, Türkiye'nin onay meselesini TBMM'ye taşımaya hazır olduğunu söyledi.

Bakan Akar, "Meslektaşlarım İsveç Savunma Bakanı Peter Hultqvist ve Finlandiya Savunma Bakanı Antti Kaikkonen'e ödevlerini olabildiğince çabuk bitirmelerini söyledim. Aksi takdirde Türkiye'de ilerleyemeyiz." dedi.

Akar, "Türkiye’nin üçlü görüşmelerdeki somut adımları neler?" sorusuna, “Üçlü muhtıranın içinde her şey açıkça yazıyor. Türkiye, iadelerin gerçekleşmesini bekliyor.” cevabını verdi.

"İsveç Başbakanı Kristersson'un Ankara ziyareti umut verici"

İsveç Başbakanı Ulf Kristersson'un Ankara ziyaretinin "umut verici" olduğunu belirte Bakan Akar, "Türkiye'ye yaklaşımı olumlu” dedi.

Üçlü muhtıradaki maddelerin önemine değinen Akar, Finlandiya ve İsveç'in söz verdikleri her şeyi yaptıklarında üyeliğin önünde engel olmayacağını ve Türkiye tarafından onay verileceğini aktardı.

"Finlandiya ile de çözmemiz gereken meseleler var"

Akar, sorunların ve olumlu adımların sadece İsveç değil, Finlandiya'dan da gelmesi gerektiğini savunarak, "Finlandiya ile de çözmemiz gereken meseleler var" dedi ve “İsveç hükümetinin PKK'ya yönelik açıklamalarını memnuniyetle karşılıyoruz. Finlandiyalı meslektaşlarımızın da benzer açıklamalar yapmasını bekliyoruz. Güvenlik kaygılarımızı anlamaya açık olmalıdırlar.” ifadelerini kullandı.

Akar, aralık ayı başında Finlandiya Savunma Bakanı Antti Kaikkonen'nin Türkiye'yi ziyaret edebileceğini söyleyerek, Kaikkonen'in Finlandiya'nın aldığı önlemleri anlatmasını beklediğini vurguladı.