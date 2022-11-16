Rus güçlerinin geçen hafta sonu çekildiği Ukrayna'nın Herson bölgesindeki köy ve kasabalardaki son durumun görüntülenmesi için yerel ve yabancı basın kuruluşlarının temsilcileri için basın turu düzenlendi.

Turda gazetecilere Herson kentine yakın ve geçen hafta sonuna kadar Rus kuvvetlerinin konuşlandığı yerlerde devam eden mayın arama ve temizleme çalışmaları gösterildi.

Özelikle Mıkolayiv-Herson kentleri arasındaki kara yolu ve çevresindeki bağlantı yollarının daha güvenli hale getirilmesi için çok sayıda mayın temizleme ekibinin çalışmaları dikkati çekti.

Gazetecilere, ekiplerin bu hafta içinde gerçekleştirdikleri çalışmaların sonucu bulunan yollarda, çok sayıda patlamamış mayın, mermi ve diğer patlayıcılar gösterildi.

Bölgede geniş güvenlik önlemleri alındı

Burada açıklama yapan yetkililer, Rus güçlerinin kaldığı Herson kenti ve diğer noktalarda, çok sayıda mayının bulunduğunu, onların asker ve sivillere ciddi tehdit oluşturduğu için bölgede geniş güvenlik önlemlerin alındığını aktardı.

Çok sayda gazeteci, mayın temizleme çalışmalarını görüntüledikten sonra Herson kent merkezine götürüldü.

Bugüne kadar elektrik ve içme suyu hizmetinin verilmediği kenti ziyaret eden gazetecilere "Rus askerlerinin burada topluca Ukrayna askerlerini öldürdükleri" iddia edilen bir park gösterildi. Ukraynalı polis ve savcıların inceleme çalışmalarını sürdürdüğü parkta kurulan anıta bazı kişilerin çiçek bıraktığı görüldü.

Rus esaretinde yaşadıklarını anlattı

Daha sonra gazetecilere, Rus askerlerinin, sivilleri yasa dışı şekilde gözaltına aldığı söylenen cezaevi gösterildi.

Rus güçlerince 15 Mart'ta gözaltına alınan ve nisan ortasına kadar cezaevinde kalan Herson sakini Maksim Negrov burada gazetecilere yaşadıklarını anlattı.

Negrov, eskiden asker olduğunu ama uzun süredir bu mesleği yapmadığını belirterek Rus askerlerinin kendisini Ukrayna ordusuyla bağlantılı olmakla suçlayarak gözaltına aldığını söyledi.

Esarette kaldığı sürede askerlerin sık sık kendisini dövdüklerini aktaran Negrov, "Zaman geçtikçe şiddet daha da artıyordu" dedi.

Negrov, burada birçok kişinin esarette kaldığını, bazılarının 50 gün geçirdiğini, bir gazeteci ve yabancı gönüllü sivilin de burada tutulduğunu anlattı.

Cezaevi günlerinde, burada esarette kalan bazı insanların ölüm haberini aldıklarını belirten Negrov, "Kendim görmedim ama buradan cesetlerin çıkarıldığı haberlerini aldım" ifadesini kullandı.