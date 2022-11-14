Haber Giriş: 14 Kasım 2022 Pazartesi 13:51Son Güncelleme: Kaynak: AA
Zelenskiy, Rusya'nın çekildiği Herson'u ziyaret etti
[Fotograf: Reuters]
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rus birliklerin çekilmesinin ardından tekrar Ukrayna ordusunun kontrolüne geçen Herson kentini ziyaret etti.
Herson'u ziyaret eden Zelenskiy, Ukraynalı askerler ve vatandaşlarla görüştü.
Askerlere şehrin geri alınmasındaki hizmetleri dolayısıyla teşekkür eden Zelenskiy'e vatandaşlar sevgi gösterisinde bulundu.
Zelenskiy, burada yaptığı açıklamada, şehrin kurtarılmasından ve insanların tepkisinden mutlu olduğunu söyledi.
[Fotoğraf: Reuters]
Herson'da bulunmanın önemli olduğunu vurgulayan Zelenskiy, hayatlarını her gün ülkeleri için riske atan askerler ve şehir halkıyla bir arada bulunmak, onların duygularını ve enerjilerini hissetmek için ziyarette bulunduğunu kaydetti.
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