Haber Giriş: 14 Kasım 2022 Pazartesi 07:21Son Güncelleme: Kaynak: AFP
Zelenskiy: Herson'da 400'den fazla savaş suçu belgelendi
[Fotoğraf: Reuters (Arşiv)]
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya'nın geri çekildiği Herson'da 400'den fazla savaş suçunun belgelendiğini açıkladı.
Zelenskiy, Herson'daki son duruma dair açıklamada bulundu.
"Rus ordusu ülkemizin diğer bölgelerinde olduğu gibi aynı vahşeti bıraktı." diyen Vladimir Zelenskiy, bölgede 400'den fazla savaş suçunun belgelendiğini belirtti.
Zelenskiy, hem sivil hem de askerlerin cesetlerinin bulunduğunu vurgulayarak, "Her bir katili bulup adalete teslim edeceğiz." dedi.
Ukrayna Devlet Başkanı öte yandan, Herson'daki durumun hala çok tehlikeli olduğuna dikkat çekti; mayın temizliği esnasında bir kişinin öldüğünü 4 kişinin de yaralandığını duyurdu.
Herson, şubat ayında başlayan saldırılardan sonra Rusya'nın kontrolüne geçen ilk büyük şehir merkezi olmuştu.
Etiketler: Ukrayna Rusya Vladimir Zelenskiy
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