Haber Giriş: 14 Kasım 2022 Pazartesi 06:56Son Güncelleme: Kaynak: BBC
İngiltere ile Fransa arasındaki göçmen anlaşması revize edilecek
[Fotoğraf: DepoPhotos]
İngiltere İçişleri Bakanı Suella Braverman, Manş Denizi'nden göçmen geçişini durdurmak için Paris'te revize edilmiş anlaşmayı imzalayacak.
Yeniden düzenlenen anlaşmaya göre, İngiltere'nin Fransa'ya devriyeler için ödediği miktar olan yıllık 55 milyon sterlin, 63 milyon sterline çıkarılacak.
Fransız kıyılarındaki devriye personelinin sayısı 200'den 300'e çıkacak.
Bu yıl, 40 binden fazla kişi Manş Denizi üzerinden İngiltere'ye geçiş yaptı. Bu rakam, yeni bir rekor olarak kayıtlara geçti.
İngiliz bakan Braverman, geçişlerin ardından tepkilerin odağında yer almıştı.
Geçen ay, İngiltere'nin sığınmacılar için otellere günde yaklaşık 7 milyon sterlin harcadığı bilgisi paylaşılmıştı.
Etiketler: Fransa İngiltere Düzensiz Göçmenler
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