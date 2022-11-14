Haber Giriş: 14 Kasım 2022 Pazartesi 03:17Son Güncelleme: Kaynak: AA
Nijerya'da 5 terörist etkisiz hale getirildi
Nijerya'nın güneyindeki Anambra eyaletinde, asker ile terör örgütü Biafra Yerli Halkları (IPOB) üyeleriyle arasında çıkan çatışmada 5 terörist etkisiz hale getirildi.
Anambra Eyaleti Polis Sözcüsü Tochukwu İkenga, Anambra eyaletine bağlı İsuofia bölgesindeki askeri kontrol noktasına IPOB üyelerince saldırı düzenlendiğini söyledi.
İkenga, çıkan çatışmada 5 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
Nijerya'nın güneyinde ayrılıkçı Biafra Yerli Halkları (IPOB) tarafından zaman zaman bu tür saldırılar düzenleniyor.
Biafra halkının, Nijerya'nın güneyinde bağımsız Biafra devletini kurma talebiyle ayaklanması üzerine 1967'de çıkan iç savaşta milyonlarca kişi hayatını kaybetmişti.
Ülkenin güneydoğusunda 1967'de kurulan Biafra Cumhuriyeti, iç savaş sonunda yeniden Nijerya'nın egemenliği altına girmişti.
Etiketler: Nijerya
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