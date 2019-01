ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye'deki Kürt nüfus üzerinden Türkiye'ye gözdağı vermeye kalkması, Suriyeli Kürtlerin de tepkisini çekti.

TRT World ekranlarında yayınlanan One on One programında Andrew Hopkins'in sorularını yanıtlayan Bağımsız Suriye Kürtleri Derneği Başkanı Abdülaziz Temmo, terör örgütü YPG/PKK'nın Kürtleri temsil etmediğini ve Suriye'deki Kürtleri temsil eden toplulukların, teröre karşı Türkiye ile iş birliği yapacağını söyledi.

Suriye'de yaşayan Kürtlerle ilgili bazı şeyleri açıklığa kavuşturmak istediğini açıklayan Abdülaziz Temmo, "Esed rejimi ile muhalifler arasında süren savaş, bölgeyi etkilemiyor. Çünkü rejim, bölgeyi hedef almıyor. Ama Kürtler, terör örgütü PKK'nın Suriye'deki kolu YPG'nin kontrolü ele almasıyla birlikte, bu savaştan ciddi anlamda etkilendi. Bu, rejimin bölgeyi Kürtlere baskı yapmaları için onlara vermesinin ardından başladı. Yerinden edilen yarım milyon Suriyeli Kürt, terörist gruplar yüzünden gitti" dedi.

Suriye'deki Kürtleri nasıl bir gelecek bekliyor?

Temmo, Kürtlerin çok kültürlü Suriye halkının bir parçası olduğunu ve ülkenin farklı dinlere ev sahipliği yaptığını vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Kürtlerin meselesi Suriye'nin ulusal meselesidir. Kürtlerin geleceği, tüm Suriye halkının geleceğine bağlı. 60 yıldan fazla süredir Suriye halkının bütün kaynaklarını kontrol eden rejim devrildiğinde, herkesin haklarını güvence altına alan bir anayasa hazırlanacak ve Kürt halkının sorunları Suriye halkınınkiyle birlikte çözülecek. Kürtler, Suriye halkının bir parçası ve yeni anayasa onların da haklarını garanti edecek. Dinleri, renkleri veya etnik kökenleri ne olursa olsun vatandaşlarının haklarını koruyan sivil demokratik bir devlet kurulacak ve herkes el ele çalışacak."

"YPG/PKK Suriyeli Kürtlere yabancı, onlar sınır dışından geldi"

Kürtler adına hareket ettiklerini iddia eden YPG/PKK'nın Suriyeli Kürtler için yabancı olduklarını belirten Bağımsız Suriye Kürtleri Derneği Başkanı, "Suriye devriminin başından ve hatta daha öncesinden beri Suriye'deki Kürt nüfusunun yüzde 90'ı barış içinde yaşıyor; şiddetten hoşlanmıyor, terörden hoşlanmıyorlar. YPG/PKK, sınır ötesi, Kandil, Ermenistan ve dünyanın diğer bölgelerinden geldi. Suriye rejimi, Kürt bölgesinin mali ve insani kaynaklarına operasyon yapmak için Türkiye’ye karşı savaşan bu örgütü kullandı" diye konuştu.

Türkiye'nin Suriyeli Kürtler ve tüm Suriyelilere düşman olan bu terör grubunu hedef aldığını ifade eden Temmo, teröristlerin Suriye topraklarını terk etmelerini umduklarını, Suriyeli Kürtler olarak kendi işlerini yönetebileceklerini ve bölgedeki diğer topluluklarla bir arada var olabileceklerini dile getirdi.

Kaynak: TRT World