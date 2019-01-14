Rusya Acil Durumlar Bakanlığından verilen bilgiye göre, Şahtı şehrindeki bir binadaki dairede sabah doğalgaz kaynaklı patlama meydana geldi.

İlk belirlemelere göre patlamada bir kişi hayatını kaybederken, yaralıların olduğu belirtildi.

Binada yaşayanlar tahliye edildi.

Olayla ilgili emniyet yetkilileri soruşturma başlattı.

Rostov Valisi Vasiliy Golubyev, olayla ilgili olarak Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e bilgi verdi.

Rusya'nın Çelyabinsk bölgesindeki Magnitogorsk şehrinde 31 Aralık’ta bir binada meydana gelen doğalgaz patlaması nedeniyle 39 kişi hayatını kaybetmişti.

Kaynak: AA