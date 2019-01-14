Dağıtımdaki aksamalar nedeniyle ülke genelinde yaşanan akaryakıt sıkıntısı ikinci haftasına girdi.

Boru hatlarının kapatılması nedeniyle akaryakıt dağıtımı geçici olarak tankerlerle yapılırken, yaşanan gecikmeler sonucu benzin istasyonları önünde uzun araç kuyrukları oluştu.

Plastik leğenlere ve şişelere dolduruyorlar

Meksiko eyaletinde vatandaşların üzerinde çatlaklar oluşan boru hattından sızan petrolü plastik leğenlere ve şişelere doldurduğu görüntüler hafta sonu sosyal medyada yayıldı.

Devlet Başkanı Lopez Obrador, vatandaşlara hitabında, akaryakıt sıkıntısının boru hatlarından yapılan hırsızlıkla mücadelenin sonucu olduğunu belirterek vatandaşlardan sabırlı olmalarını istedi.

1 Aralık 2018'de yemin ederek göreve başlayan yeni Devlet Başkanı Obrador, devlete ait boru hatları ve akaryakıt depolarından yapılan hırsızlıkla mücadele etme sözü vermişti.

Obrador, suç şebekelerinin boru hatlarına açtıkları deliklere kaçak musluklar yerleştirerek hatlar üzerinde depolar kurduğunu ifade etmişti.

Akaryakıt hırsızlarıyla mücadele için bazı boru hatlarının kapatılması talimatı veren Obrador, "Bakalım ilk önce kim yorulacak, yakıt hırsızları mı, biz mi?" diyerek bu duruma daha fazla göz yumulmayacağını vurgulamıştı.

Ülkede devlete ait boru hatları ve akaryakıt depolarından yapılan akaryakıt hırsızlığının maliyetinin yılda 3 milyar dolara ulaştığı tahmin ediliyor.

Kaynak: Reuters, AA