ABD’nin Suriye’den çekilmesi konusunda üst düzey görüşmeler devam ederken, YPG’nin Kürtleri temsil etmediğini söyleyen Türkiye, teröristlerin bölgeden temizlenmesi çabasını sürdürüyor.

Terör örgütü YPG/PKK'nın varlığı, bölgenin güvenlik ve istikrarı için tehdit oluşturmaya devam ediyor. Yüzlerce Suriyeli aile ise teröristlerin kuralları altında yaşamak istemediği için, evlerinden uzakta, yaşam savaşı veriyor.

Carablus'un eteklerindeki bir kampta yaşayan mülteci kadın, YPG tarafından yer değiştirmeye zorlandıklarını, şimdi kamplarda, korkunç koşullarda yaşadıklarını ve çocuklarının soğuk nedeniyle hastalandığını söylüyor.

Evlerinden zorla uzaklaştırılan mültecilerin arasında Suriyeli Kürt aileler de bulunuyor. Onlar da eve dönmek için, bölgede barışın, istikrarın ve güvenliğin sağlanmasını bekliyor.

Kaynak: TRT World / Alaattin Kılıç