Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) liderleri, Rusya’nın St. Petersburg kentinde koronavirüs salgınıyla mücadele konusunda gayriresmi zirve düzenledi.

Toplantıya Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman ve Türkmenistan Cumhurbaşkanı Gurbanguli Berdimuhamedov katıldı.

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Rusya Devlet Başkanı Putin, yaptığı konuşmada, bu yıl BDT'nin kuruluşunun 30. yıl dönümü olduğunu belirterek, "Son yıllarda birçok şey çarpıcı şekilde değişti. Bununla birlikte, topluluğun, elbette gerekli yerde kurulduğunu ve hem ülkelerimizin güvenliğinin sağlanması hem de ekonomi alanlarında entegrasyonun çeşitli yönlerde derinleştiğini belirtmek istiyorum" dedi.

Sovyetler Birliği'nden kalan ilişkilerin "olumlu" rol üstlendiğinin altını çizen Putin, bunun COVID-19 dönemindeki zorlukları atlatmak için yardımcı olduğunu vurguladı.

Putin, "Rusya, bu ilişkileri her zaman destekledi ve gelecekte de desteklemeye devam edecek" ifadesini kullandı.

Rusya Devlet Başkanı Putin, zirvenin ardından Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev ile bir araya geldi. İkili ilişkilerin ele alındığı görüşmede Putin, Tokayev'i yılın başında Rusya'ya davet etti.