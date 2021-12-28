Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde son 24 saatte 17 bin 192 test yapılırken, 175'i yerel 209 pozitif vakaya rastlandı, 1 kişi hayatını kaybetti ve 167 kişi taburcu edildi.

Ülkede 2 bin 185 kişinin COVID-19 vakası devam ederken, yoğun bakımda 10 kişi bulunuyor.

KKTC genelinde bugün toplam 4 bin 102 COVID-19 aşısı yapıldı.

Toplamda 34 bin 763 vakanın görüldüğü KKTC'de, virüs nedeniyle 138 kişi hayatını kaybetti.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde 2 bin 241 yeni vaka

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde COVID-19 vaka sayılarında artış devam ederken, son 24 saatte 2 bin 241 yeni vaka tespit edildi.

168 kişinin COVID-19 tedavisinin hastanede sürdüğü, bunların 84'ünün durumunun ciddi olduğu ve 27'sinin entübe edildiği belirtildi.

Rum kesiminde toplam vaka sayısı 154 bin 926'ya yükselirken, toplamda 630 kişi virüs nedeniyle yaşamını yitirdi.