KKTC'de 209 yeni vaka görüldü
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde COVID-19 vaka sayılarında artış devam ederken, son 24 saatte 175'i yerel 209 pozitif vakaya rastlandı.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde son 24 saatte 17 bin 192 test yapılırken, 175'i yerel 209 pozitif vakaya rastlandı, 1 kişi hayatını kaybetti ve 167 kişi taburcu edildi.
Ülkede 2 bin 185 kişinin COVID-19 vakası devam ederken, yoğun bakımda 10 kişi bulunuyor.
KKTC genelinde bugün toplam 4 bin 102 COVID-19 aşısı yapıldı.
Toplamda 34 bin 763 vakanın görüldüğü KKTC'de, virüs nedeniyle 138 kişi hayatını kaybetti.
Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde 2 bin 241 yeni vaka
Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde COVID-19 vaka sayılarında artış devam ederken, son 24 saatte 2 bin 241 yeni vaka tespit edildi.
168 kişinin COVID-19 tedavisinin hastanede sürdüğü, bunların 84'ünün durumunun ciddi olduğu ve 27'sinin entübe edildiği belirtildi.
Rum kesiminde toplam vaka sayısı 154 bin 926'ya yükselirken, toplamda 630 kişi virüs nedeniyle yaşamını yitirdi.
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