Irak'ın başkenti Bağdat'taki intihar saldırılarının hedefi pazar yerleriydi.

Bağdat’ın merkezi Tayaran Meydanı’nda ikinci el eşya ve kıyafetlerin satıldığı pazar yerinde düzenlenen iki intihar saldırısında 32 kişinin hayatını kaybettiği, 110 kişinin yaralandığı açıklanmıştı.

Can kaybının artmasından endişe ediliyor.

'Ülkemizin istikrarını hedef alan saldırıların karşısındayız'

Cumhurbaşkanı Berhem Salih, saldırılarla ilgili, "Karanlık odaklar bu iki patlamayla ulusal kazanımlar ile halkın barış ve geleceğini hedef almak istedi. Ülkemizin istikrarını hedef alan bu sahte girişimlerin şiddetle karşısında duruyoruz" dedi.

'Saldırıların arkasında terör örgütü DEAŞ var'

Irak İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Halid Mihanna, saldırıların arkasında terör örgütü DEAŞ’ın olduğunu belirterek "Patlamanın arkasında bunu üstlenmese de DEAŞ bulunuyor. Bu patlamayla DEAŞ hala var olduğu mesajını vermek istedi" dedi.

[Fotoğraf: Reuters]

Askeri ve güvenlik bürokrasisinde üst düzey isimler görevden alındı

Irak resmi ajansı, Başbakan Mustafa el-Kazımi'nin, Bağdat'ın güvenliğinden sorumlu Bağdat Operasyonlar Komutanı Kays Muhammedavi'yi görevden aldığını duyurdu. Savunma Bakanlığına çekilen Muhammedavi'nin yerine General Ahmed Selim getirildi.

İstihbarat ve güvenlik işlerinden sorumlu General Basim Velid de görevden alındı.

Kazımi, İçişleri Bakanlığı'na bağlı Polis Teşkilatı Başkanı Cafer Battat'ın yerine de Raid Şakir Cevdet'i atadı.

İstihbarat İşlerinden Sorumlu İçişleri Bakanlığı Vekilliğine ise Ahmed Abu Reğif getirildi.

Türkiye'den saldırılara kınama

Türkiye, intihar saldırılarını kınadı. Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasında şu ifadeler kullanıldı:

"Menfur terör saldırısını en güçlü ifadelerle kınıyor, bu vesileyle, terörle mücadelede dost ve komşumuz Irak’ın yanında olduğumuzu bir kez daha vurguluyoruz."

Askeri konvoyun geçişi sırasında patlama: 2 ölü, 3 yaralı

Irak'ın Anbar vilayetinde ise askeri konvoyun geçişi sırasında bomba infilak etti.

Olayda 2 asker hayatını kaybetti, 3 asker de yaralandı.