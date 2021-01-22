Yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgını dünya genelinde etkisini sürdürüyor.

ABD'de ölenlerin sayısı 415 bin 926'ya çıktı

Salgının merkezi ABD'de virüs tespit edilen kişi sayısı son 24 saatte 190 bin 467 artışla 25 milyon bin 446 oldu.

Salgın nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı ise 4 bin 392 artarak 415 bin 926'ya ulaştı.

Bugüne kadar iyileşenlerin sayısı 14 milyon 970 bini ve COVID-19 testi yaptıranların sayısı 291 milyon 576 bini geçti.

Ürdün

Ürdün Sağlık Bakanlığı, 11 kişinin virüs nedeniyle öldüğünü, 776 kişinin enfekte olduğunu, 1092 kişinin sağlığına kavuştuğunu açıkladı.

Ölü sayısı 4 bin 198'e, vakalar 318 bin 181'e, iyileşenlerin sayısı da 304 bin 200'e yükseldi.

Irak

Irak'ta COVID-19'dan ölümler 12 bin 977'ye, vakalar 611 bin 407'ye, iyileşenlerin sayısı da 576 bin 725'e çıktı.

Suudi Arabistan

Suudi Arabistan'da son 24 saatte COVID-19 nedeniyle 4 kişi hayatını kaybetti, 212 kişide virüs tespit edildi.

Virüs kaynaklı toplam can kaybı 6 bin 342'ye, vaka sayısı 365 bin 775'e yükseldi, 357 bin 337 kişi sağlığına kavuştu.

Cezayir

Cezayir'de virüs nedeniyle 4 kişi hayatını kaybetti, 246 kişi enfekte oldu, 216 kişi iyileşti.

Can kayıpları 2 bin 853'e, vakalar 104 bin 852'ye, iyileşenlerin sayısı da 71 bin 403'e yükseldi.

Katar

Katar'da 258 kişinin daha COVID-19'a yakalanmasıyla ülkedeki toplam vaka sayısı 148 bin 258'e çıktı.

İyileşenlerin sayısı da 144 bin 478'e ulaştı, salgında toplam can kaybı da 248 oldu.

Filistin

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail işgali ve ablukası altındaki Filistin topraklarında son 24 saatte 7 kişinin daha virüs nedeniyle yaşamını yitirdiğini, 574 yeni vaka tespit edildiğini açıkladı.

Toplam can kaybı 1925'e, vaka sayıları 173 bin 470'e yükseldi, bugüne kadar 161 bin 162 hasta iyileşti.

Lübnan

Lübnan Sağlık Bakanlığı, virüs nedeniyle 67 kişinin hayatını kaybettiğini, 4 bin 594 kişinin enfekte olduğunu, 2 bin 275 kişinin iyileştiğini açıkladı.

Ölü sayısı 2 bin 151'e, vakalar 269 bin 241'e, iyileşenler 158 bin 828'e çıktı.

Fas

Fas'ta can kayıpları 8 bin 76'ya, vakalar 463 bin 706'ya, iyileşenler de 439 bin 301'e yükseldi.

Tunus

Tunus'ta 68 kişinin salgın nedeniyle yaşamını yitirdiği, 2 bin 511 kişinin enfekte olduğu bilgisi verildi.

Vefat sayısı 5 bin 989'a, vakalar 190 bin 884'e, iyileşenlerin ise 137 bin 460'a ulaştı.

Bahreyn

Bahreyn'de can kayıpları 366'ya, vakalar 98 bin 878'e, sağlığına kavuşanların sayısı da 95 bin 594'e ulaştı.

Çin'de tedbirler artırıldı

Çin'de virüsün tekrar yayılmaya başlaması üzerine yeni tedbirler alınıyor.

"Bahar Bayramı" olarak kutlanan tatil dönemi öncesinde ülke içinde seyahat edeceklere negatif test sonucu bildirme zorunluluğu getirildi.

Pekin'de de yurt dışından gelenler için 14 günlük karantina süresi 28 güne çıkarıldı.

Afrika'da salgın hızla yayılıyor

Afrika genelinde şimdiye kadar 82 bin kişi hayatını kaybetti.

Afrika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi, dünyada yüzde 2,2 olan virüsten ölüm oranının, kıtada yüzde 2,5'e çıktığına dikkat çekti.

Uluslararası Göç Örgütü de, Doğu Afrika ülkelerindeki sığınmacıların salgına karşı daha savunmasız olduğu uyarısı yaptı.

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde COVID-19 vaka sayısı 1 milyon 380 bini geçti

Afrika kıtasında yeni tip koronavirüsün (COVID-19) en yoğun görüldüğü ülke olan Güney Afrika Cumhuriyeti'nde son 24 saatte 647 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ülkede ölenlerin sayısı 39 bin 501'e yükseldi.

Vaka sayısının 1 milyon 380 bin 307'ye çıktığı ülkede, bugüne kadar 7,8 milyondan fazla test yapıldı, virüse yakalananlardan 1 milyon 183 bin 443'ü iyileşti.

Sierra Leone, gece sokağa çıkma ve seyahat kısıtlaması getirdi

Batı Afrika ülkesi Sierra Leone'da 25 Ocak'tan itibaren tüm ülkede 22.00-05.00 saatlerinde "sokağa çıkma yasağı" uygulanacağı ve başkent Freetown'a giriş ve çıkışların yasaklanacağı açıklandı.

Hafta sonu lokanta ve barların kapalı kalması ile spor müsabakalarının seyircisiz yapılması da kararlaştırıldı.

Yaklaşık 8 milyon nüfuslu ülkede, 3 binden fazla vaka görülürken, hayatını kaybedenlerin sayısı 77'ye yükseldi.