17 milyarlık dolarlık serveti bulunan Rus oligark, oğluna verdiği hayat dersiyle gündeme oturdu.

Aleksey Mordaşov'un oğlu Nikita, Moskova Yüksek Ekonomi Üniversitesi'nin birinci sınıfından atıldı.

10 üzerinden 2,6 ortalama tutturması nedeniyle okuldan atılan Nikita, babasından hiç beklemediği bir tepkiyle karşılaştı.

Askere yolladı, hisselerini elinden aldı

Milyarder baba, 19 yaşındaki oğlunu askere yolladı.

Bununla da yetinmedi, altın üreticisi ve tur operatörü şirketlerindeki yüzde 50 hissesini de büyük oğlu Krill'e devretmesini istedi.

Büyük oğlu Krill, böylece babasının en önemli varisi haline geldi.

Rusya'nın en zengin dördüncü kişisi

Mordaşov daha önce yaptığı açıklamada, çocuklarının önce hayat tecrübesi kazanmaları gerektiğini söylemiş, kendi şirketlerinde yönetici pozisyonuna yükselebileceklerini dile getirmişti.

Aleksey Mordaşov, Forbes dergisine göre Rusya'nın en zenginleri sıralamasında dördüncü sırada yer alıyor.