Bir grup Yahudi, Ramallah'ın doğusundaki Beit-İl yerleşim birimi yakınlarındaki bir yolda seyir halindeki araca taşla saldırdı.

Aracın içinde bulunan bir çocuk yaralandı.

Evlere taş ve molotofkokteyli ile saldırdılar

Nablus'un güneyindeki Burin kasabasından Nemr Ebu Mahmud isimli Filistinli, Yitzhar yerleşim biriminden onlarca Yahudi'nin, kasabadaki evlere taş ve molotofkokteyli ile saldırdığını, 2 ev ve 4 otomobilin camlarının kırıldığını söyledi.

Ebu Mahmud, beldedeki Filistinlilerin saldırıya engel olmaya çalıştığını ancak İsrail askerlerinin Filistinlilere plastik mermi ve göz yaşartıcı gaz bombasıyla karşı koyduğunu aktardı.

Filistin haber ajansı WAFA ise Yahudi yerleşimcilerin Beytüllahim'in doğusundaki Tuku kasabası yakınlarında Filistinlilerin araçlarına taşla saldırdığını, Beytüllahim'in güneyindeki Etzion kavşağını da trafiğe kapattıklarını aktardı.

Filistin Başbakanı'ndan 'acil tedbir' çağrısı

Öte yandan, Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye WAFA'da yayımlanan açıklamasında, Yahudi yerleşimcilerin Batı Şeria'daki ana yollarda Filistinlileri hedef alan saldırılarını kınadı.

ABD'yi söz konusu saldırıları kınamaya ve yerleşim birimlerini genişletme arzusunu frenlemek için acil tedbir almaya çağıran Iştiyye, Birleşmiş Milletlerden (BM) de Filistin halkını korumasını ve bu tür saldırıları gerçekleştiren yerleşimcilere uluslararası seyahat yasağı getirilmesini istedi.