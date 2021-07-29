Muhalifleri gözetlemek için İsrail'den siber yazılım aldığı belirtilen Birleşik Arap Emirlikleri yine gündemde.



Dubai'yi ziyaret eden bir Suudi Arabistan vatandaşı, otel odasında gizli kamera olduğunu iddia etti. Odadan görüntü paylaşan Suudi vatandaşı, kameranın gardırobun askısına gizlendiğini ve tüm odaya hakim olduğunu savundu.

Görüntünün sosyal medyada yayılmasının ardından "Ailenizle Birleşik Arap Emirlikleri'ne gitmeyin" kampanyası başlatıldı.

Casus yazılım da gündem olmuştu

BAE, sık sık insan hakları ihlalleri ile gündeme geliyor. Geçen hafta da İsrail'in casus yazılımı Pegasus ile muhaliflerin izlendiği iddia edilmişti.



Hedef alınan isimler arasında, Dubai Emiri'nin ülkeden kaçan kızı Prenses Latife ve Londra'ya kaçan eşi Prenses Haya'nın da yer aldığı belirtiliyor.