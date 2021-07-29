Aksaray'dan 10 yıl önce Fransa'ya giden 37 yaşındaki Tok, başkent Paris'in Grigny bölgesinde Türk ortağı Yusuf Bostug ile 2,5 yıl önce açtığı Star Auto 91 dükkanında araç tamir ediyor. Araçlardaki arıza ve sorunlara koyduğu "başarılı tanılar" sayesinde müşterilerini fazla masraftan kurtaran Tok ve ortağının dükkanı, Türklerin en çok tercih ettiği tamirciler arasında yer alıyor.

Öyle ki Fransa'daki Türklerin kendi aralarında kurduğu sosyal medya gruplarında, güvenli tamirci önerisi talep edenler Tok'un dükkanına yönlendiriliyor.

[Türk tamirci Emrah Tok (sağda), başkent Paris'in Grigny bölgesinde ortağı Yusuf Bostug ile 2,5 yıl önce açtığı dükkanında araç tamir ediyor.]

"İlk tecrübem, kamyonun şarj dinamosunu sökmek oldu"

Tok, Aksaray'dan Fransa'ya uzanan hikayesini anlattı.

Memleketi Aksaray'dan 13 yaşında ayrılarak bir süre Adana'da yaşadığını, 25 yaşında da Fransa'ya yerleştiğini belirten Tok, tamire merakının 17 yaşında satın aldığı kamyonla başladığını söyledi. Tok, "İlk tecrübem, kamyonumun alternatörünü, şarj dinamosunu sökmek oldu. Ondan sonra bir merak tuttu ve araçlarla ilgilenmeye başladım." dedi.

Bir süre kamyon şoförlüğü ve tamirciliğini aynı anda yaptığını, Fransa'ya geldiğinde de tamir merakından vazgeçmeyerek bir süre arkadaşlarının dükkanlarında çalıştığını anlatan Tok, birkaç kez farklı kişilerle ortak dükkan açsa da başarılı olamadığını aktardı. Emrah Tok, 3 yıl kadar önce eskiden beri tanıdığı Bostug ile bu dükkanı açtıklarını ve bugüne getirdiklerini belirtti.

Müşterileri ağırlıklı olarak Türklerden oluşan Tok, "Herkesten Allah razı olsun, bize güvenleri tam. Fransa'da Türkiye gibi değil tabii sanayi sistemi. Türkiye'de sanayiye gidiyorsunuz, lastikçiniz hemen yanınızda, taşlamanız, balansçınız hemen yanınızda, burada biraz o yönden sıkıntı oluyor, her şeyi siz yapmak zorundasınız." diye konuştu.

"Tamire gelen araçlarla kendi aracımız gibi ilgileniyoruz"

Tok, müşterilerinin kendilerine çok güvendiklerini, tamire gelen araçları kendi araçları gibi dikkatle onararak teslim etmeye özen gösterdiklerini söyledi.

"Tespit ettiğimiz bir sorun varsa her zaman söylüyoruz, yaptırıp yaptırmamak müşterimizin tercihi." diyen Tok, herhangi bir arızadan tam olarak emin olmadan müdahalede bulunmama prensiplerinin de, çokça tercih edilmelerinde rol oynadığını vurguladı.

Emrah Tok, imkanlarının el verdiği ölçüde arızalı araç parçalarını tamir ettiklerini, parça değişim işini son planda tuttuklarını vurguladı. Araç tamir piyasasında en rahatsız edici durumlardan birinin, bazı oto tamircilerin müşterilerinin içine kurt düşürmesi ve evhamlarından yararlanıp fazla masraf çıkartması olduğuna dikkati çeken Tok, "Gerçekten parça değişmesi gerekiyorsa değiştiriyoruz." dedi.

Tok'un 27 yaşındaki ortağı Bostug da 6 yaşında Aksaray'dan Fransa'ya göç ettiğini, 2010'dan bu yana araç tamir sektöründe olduğunu söyledi. Müşterilerine saygı çerçevesinde hitap ettiklerini genellikle evrak, muhasebe ve müşteri yönetimi kısmıyla ilgilendiğini kaydeden Bostug, "Ortağım genellikle tamir işine bakıyor, iyi gidiyor çok şükür. Bir arabayı onardığımızda, müşterimiz ayrılırken kafasından bir soru işareti, pürüz olmaması için elimizden geleni yapıyoruz." diye konuştu.

