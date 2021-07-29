ABD Kongresi’nde milletvekilleri arasında maske tartışması yaşanıyor.

ABD’nin önde gelen sağlık kuruluşu Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) delta varyantının hızla yayılmasıyla birlikte koronavirüs aşısı olan kişilerin kapalı alanlarda maske takmasını tavsiye etmesi tartışmaların odak noktası oldu.

Capitol doktoru Brian Monahan da delta varyantından kaynaklanan enfeksiyonlardaki artış nedeniyle yeni bir maske talimatı verdi.

Monahan’ın kararı Demokratların lideri Nancy Pelosi tarafından memnuniyetyle karşılandı.

Ancak, Cumhuriyetçi mevkidaşı, Meclis Azınlık Lideri Kevin McCarthy kararı Pelosi'nin dayattığı siyasi bir manevra olarak tanımladı.

McCarthy, sosyal medyada "Hata yapma, maskeleri geri getirme tehdidi bilime dayalı bir karar değil, sürekli bir pandemi durumunda yaşamaya devam etmek isteyen liberal hükümet yetkililerinin uydurduğu bir karardır" dedi.

McCarthy'nin yorumları Pelosi’ye sorulduğunda yanıtı sert oldu ve "O tam bir moron" dedi.

ABD'de günlük vaka sayıları Nisan ayından beri en yüksek seviyesinde seyrediyor.