KCNA'nın haberine göre, Kim, Pyongyang'daki törende Kore Savaşı'nda hayatını kaybeden Çin askerlerine saygılarını sundu.

Kuzey Kore liderinin, Kore Savaşı'nda hayatını kaybeden Çin askerlerini onurlandırmak için dikilen Dostluk Kulesi'ne yaptığı ziyaret, 2011'de başa gelmesinden bu yana üçüncüsü oldu.

Kim, "Kuzey Kore'nin en zorlu sınavlardan geçtiği sırada hayatları pahasına Kore halkının kutsal ve tarihi mücadelesine yardım eden Çin halkının başarıları ölümsüz kalacaktır" diye konuştu.

Kim Jong-un, iki ülkenin dostluk bağlarının, ortak amaç uğruna nesilden nesle sıkı biçimde aktarılacağına da vurgu yaptı.

Çin, ateşkesle sonuçlanan Kore Savaşı'nda, Güney Kore ve ABD öncülüğündeki BM güçlerine karşı Kuzey Kore'nin yanında savaşmıştı.