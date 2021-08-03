Azerbaycan Olağanüstü Haller Bakanlığı tarafından gönderilen 2'nci destek grubu da Türkiye'ye geldi.

"Kardeş Türkiye'mizin yanındayız"

Albay Nazar Bağışov, "Biz yangınların söndürülmesine tam hazırız. Bütün alet avadanlıklar yangınların söndürülmesi için özümüzle götürmüşüz ve yangınların söndürülmesine şahsiyet tecrübeli, şahsiyet emektaşlarımızla celp olunmuştur. Biz kardeş Türkiye'mizin yanındayız" dedi.

220 itfaiyeci daha desteğe geldi

Yangınlar için uçak ve helikopter desteği de veren Azerbaycan'ın 220 kişilik ikinci destek grubu Artvin'de karşılandı.

"Tüylerimiz diken diken oldu, gurur duyduk"

Azerbaycan'dan gelen destek ekibini karşılayan bir vatandaş, "Azerbaycanlı kardeşlerimizin yangın için yardıma geleceğini öğrendim. Bunu duyar duymaz direkt Sarp Sınır Kapısına geldim. Yaklaşık 10 saattir bekliyorum. Tüylerimiz diken diken oldu, gurur duyduk" diye konuştu.

"Kardeş devlete destek için gelmişiz"

Azerbaycan itfaiye eri, "Azerbaycan'dan, Bakü'den geliyoruz. Şimdi de Marmaris'e doğru gidiyoruz. Azerbaycan'dan kardeş devlete destek için gelmişiz. İnşallah desteğimiz boşuna gitmez" dedi.

Kardeş ülkenin itfaiye erleri Marmaris'te orman kahramanlarına destek olacak.