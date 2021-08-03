ABD İç Güvenlik Bakanlığına bağlı Sınır ve Göç Politikası birimi üst düzey yetkililerinden David Shahoulian, şimdiye kadar ABD'nin Meksika sınırında bir ayda yakalanan refakatsiz çocuk sayısının geçen ay en az 19 bin ile en yüksek seviyeye ulaştığını açıkladı.

Sınırda yakalanan refakatsiz çocuk sayısı martta 18 bin 877 olarak kayıtlara geçmişti.

Rio Grande Vadisi, ailesiyle gelenlerdeki artışta "merkez üssü"

Ailesiyle sınırda yakalanan bireylerin sayısının temmuz ayında yaklaşık 80 bin olmasının beklendiğini söyleyen Shahoulian, bunun şimdiye kadar kaydedilen en yüksek ikinci rakam olduğuna dikkati çekti.

Shahoulian, ailesiyle gelen her 10 kişiden 7'sinin Meksika ile sınırdaki Texas eyaletinin Rio Grande Vadisi'nde ve Del Rio kentinde sınır devriyesine bağlı olan yerlerde tespit edildiği bilgisini paylaşarak, Rio Grande'ın artışın "merkez üssü" olduğunu belirtti.

Shahoulian, ailesiyle sınırda bulunan kişi sayısının, 30 Eylül'de sona erecek 2021 mali yılı süresince en yüksek rakama ulaşmasının beklendiğine işaret etti.

Gözaltı merkezlerinde tutulan kişi sayısının 1 Haziran itibarıyla 17 bin 778 olduğunu dile getiren Shahoulian, bunların 10 bin 2'sinin Rio Grande'da olduğunu söyledi.

Yaz aylarında hava sıcaklığının çok yüksek olduğu bölgede, normalde bu dönemde düşen geçiş sayılarının temmuzda yükselmesi dikkati çekti.

Ailesiyle sınırda yakalanan kişi sayısı mayısta 88 bin 857 ile şimdiye kadarki en yüksek rakama ulaşmıştı.

Joe Biden yönetimi sınırı geçmeye çalışan birçok göçmeni geri çevirirken, 18 yaşın altındaki kişileri bırakmayarak önce gözaltına alıyor, ardından da sınır bölgesindeki göçmenlik merkezlerine gönderiyor.