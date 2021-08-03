Haber Giriş: 3 Ağustos 2021 Salı 12:31Son Güncelleme: Kaynak: AA
Libya'dan Türkiye'ye orman yangınları nedeniyle dayanışma mesajı
[Fotoğraf: AA]
Libya Devlet Yüksek Konseyi Başkanı Halid el-Mişri, orman yangınlarıyla mücadele eden Türkiye ile dayanışma içinde olduklarını belirtti.
Konsey Ofisinden yapılan açıklamaya göre Mişri, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop'a dayanışma mesajı gönderdi.
Mişri, mesajında, "Ülkenizdeki bazı ormanlarda çıkan yangınlara ilişkin haberleri, büyük bir endişeyle takip ediyoruz. Bu sıkıntıyla mücadelenizde sizlerle dayanışma halinde olduğumuzu belirtmek isteriz." ifadelerine yer verdi.
"Allah Türkiye'yi her türlü kötülükten muhafaza etsin." ifadelerini kullanan Mişri, yangında hayatını kaybedenlere rahmet, yaralılara acil şifa diledi.
Etiketler: Libya Mustafa Şentop Orman Yangını Yangın
Son Haberler
- 13:06
- 12:57
- 12:38
- 12:37
- 12:20
Sıradaki Haber
Hindistan’da orduya ait helikopter baraja düştü
Yükleniyor lütfen bekleyiniz