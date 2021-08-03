Konsey Ofisinden yapılan açıklamaya göre Mişri, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop'a dayanışma mesajı gönderdi.

Mişri, mesajında, "Ülkenizdeki bazı ormanlarda çıkan yangınlara ilişkin haberleri, büyük bir endişeyle takip ediyoruz. Bu sıkıntıyla mücadelenizde sizlerle dayanışma halinde olduğumuzu belirtmek isteriz." ifadelerine yer verdi.

"Allah Türkiye'yi her türlü kötülükten muhafaza etsin." ifadelerini kullanan Mişri, yangında hayatını kaybedenlere rahmet, yaralılara acil şifa diledi.