Haber Giriş: 22 Ağustos 2022 Pazartesi 13:41Son Güncelleme: Kaynak: AA
Azerbaycan'da yangınlar: Kuzeydeki orman yangınları tamamen söndürüldü
[Fotoğraf: Reuters Arşiv]
Azerbaycan, ülkenin kuzeyindeki orman yangınlarının tamamen söndürüldüğünü duyurdu.
Azerbaycan Olağanüstü Haller Bakanlığı, ekiplerin koordineli çalışması sayesinde yangınların daha geniş alanlara yayılmasının önlendiği bilgisini paylaştı.
Açıklamada, Siyezen, Şabran, Haçmaz ve Guba'da ormanlık alanlar ile çevrelerinde çıkan yangınların tamamen söndürüldüğü ifade edildi.
Azerbaycan'ın kuzey bölgelerinde 15 Ağustos'ta yangınlar çıkmış ve ormanlık alanlar da dahil 5 bin hektar arazi yanmıştı.
Yangın söndürme çalışmalarında amfibi uçak ve helikopterler de kullanılmıştı.
Etiketler: Azerbaycan Orman Yangını
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