Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, kazalarda yaşamını yitirenler için başsağlığı, yaralılara acil şifa dilendi.

Açıklamada, Türkiye Cumhuriyeti ile dayanışma içinde olunduğu aktarıldı.

Filistin Dışişleri Bakanlığı da Gaziantep ve Mardin'deki elim kazalar için Türkiye'ye taziye mesajı gönderdi.

Bakanlık, kazalarda vefat edenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa temennisinde bulundu.

Taziye için yazılı açıklama yayımlayan Hamas da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk hükümeti ve halkına başsağlığı dileklerini iletti.

İstanbul merkezli Filistinli Alimler Heyeti, yayımladığı taziye mesajında, Gaziantep ve Mardin'deki trafik kazalarından büyük üzüntü duyulduğunu belirtti.

Mesajda, "Elim kazalar karşısında kardeş Türk halkıyla tam dayanışma içinde olduğumuzu bildirir, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz. Allah, Türkiye'yi ve tüm İslam alemini korusun." ifadelerine yer verildi.