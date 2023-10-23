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Dünya
AA 23.10.2023 09:54

Azerbaycan'da "Mustafa Kemal Atatürk 2023" tatbikatı başladı

Azerbaycan'da, Türk ve Azerbaycan silahlı kuvvetlerinin "Mustafa Kemal Atatürk 2023" ortak tatbikatı başladı.

Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yıl dönümü dolayısıyla hayata geçirilen tatbikata Bakü, Nahçıvan ve işgalden kurtarılan bölgelerde start verildiği bildirildi.

Açıklamada, tatbikatta 3 bin personel, 130 tank ve zırhlı araç, yaklaşık 100 top ve füze sistemi ile yaklaşık 20 uçak ve helikopterin yer aldığı kaydedildi.

Tatbikatta, modern muharebe yöntemleri kullanılarak füze ve topçu birlikleri, uçak ve helikopterlerle görevlerin icra edileceği, nehirler üzerinde geçmek amacıyla duba köprülerin inşa edileceği ve temsili düşmanın derinliklerine çıkarma yapılacağı belirtildi.

Türk ve Azerbaycan orduları arasında etkileşim ve koordinasyonunun artırılmasının amaçlandığı tatbikat 25 Ekim'e kadar sürecek.

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Azerbaycan Mustafa Kemal Atatürk Türk Silahlı Kuvvetleri
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