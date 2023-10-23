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Dünya
AA 23.10.2023 08:44

İsrail askerleri Batı Şeria'da 2 Filistinliyi öldürdü

İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu 2 Filistinli yaşamını yitirdi, 4 Filistinli yaralandı.

İsrail askerleri Batı Şeria'da 2 Filistinliyi öldürdü
[Fotoğraf: AP Arşiv]

Filistin Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, İsrail güçleri, Ramallah'ın kuzeyindeki El-Celezun Mülteci Kampı'na saldırı düzenledi.

İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu 2 Filistinli hayatını kaybederken, 4 Filistinli ise ağır şekilde yaralandı.

İsrail askerleri işgal altındaki Batı Şeria'ya gece boyunca baskınlar düzenlerken, Tulkerim'deki baskınlara Filistinliler silah atışları ile karşılık vermişti.

Eriha, El-Halil, Beyt Rima gibi bazı kentlere gece boyunca düzenlenen baskınlarda ise İsrail güçleri 31 Filistinliyi gözaltına almıştı.

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Batı Şeria Filistin - İsrail Çatışması Filistin Devleti Gazze İsrail
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