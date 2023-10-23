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Dünya
AA 23.10.2023 07:21

İsrail güçleri, Batı Şeria'daki baskınlarında Filistinlilerin silahlı direnişiyle karşılaştı

İsrail işgali altındaki Batı Şeria’ya baskınlar düzenleyen İsrail ordusu ile Filistinliler arasında çatışmalar yaşandı.

İsrail güçleri, Batı Şeria'daki baskınlarında Filistinlilerin silahlı direnişiyle karşılaştı
[Fotoğraf: AA Arşiv]

El-Aksa Kanalı'nın Telegram sayfasında aktardığı habere göre, İsrail güçleri, Batı Şeria'da birçok kente düzenlediği baskınlar sırasında silahlı direnişle karşılaştı.

Batı Şeria'nın Nablus, Tul Kerim ve Cenin kentlerindeki baskınlara, Filistinliler, silah atışlaryla karşılık verdi.

Tul Kerim kentindeki baskın sırasında İsrail askerlerine yönelik el yapımı bir patlayıcı kullanıldı.

Kentte Filistinli direnişçiler ile İsrail işgal güçleri arasında silahlı çatışmalar yaşandı.

Platformun haberinde, Tul Kerim Acil Müdahale Taburu'nun "Savaşçılarımız, Aksa Tufanı muharebesi kapsamında Tul Kerim’in çeşitli bölgelerindeki işgal güçlerini yoğun silah atışıyla hedef almıştır" ifadelerine yer verildi.

Öte yandan, Filistin resmi haber ajansı WAFA, Batı Şeria'nın Eriha, el-Halil, Beyt Rima beldesine baskınlar düzenleyen İsrail askerlerinin, 31 Filistinliyi gözaltına aldığını duyurdu.

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İsrail Filistin - İsrail Çatışması Batı Şeria Filistin Devleti
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