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Dünya
AA 23.10.2023 06:37

İsrail Savunma Bakanı: Gazze'ye dönük kara saldırısı aylarca sürebilir

İsrail Savunma Bakanı Yoav Galant, Gazze'ye yönelik kara saldırısının aylarca sürebileceğini söyledi.

İsrail Savunma Bakanı: Gazze'ye dönük kara saldırısı aylarca sürebilir

Yediot Ahronot gazetesinde yer alan habere göre Galant, söz konusu açıklamayı, Gazze sınırı yakınlarında "Hava Kuvvetleri Harekat Komutanlığı" toplantısında yaptı.

Galant'ın burada, "İsrail ordusunu durdurabilecek hiçbir şey yok. Manevranın (İsrail'in Gazze saldırılarına verdiği isim) operasyonel yönü, hava kabiliyeti ve kara harekatından oluşuyor. Gazze'deki kara harekatı, oradaki son savaş olmalı çünkü sonrasında Hamas olmayacak. Bu, bir ay, 2 ay, 3 ay sürebilir ama sonunda orada Hamas kalmayacak" ifadelerini kullandı.

İsrail ordusu daha önce yaptığı açıklamada, "savaşın" bir sonraki aşamasına (kara saldırısı) hazırlık amacıyla Gazze'de İsrail güçlerinin karşılaşabileceği tehditleri azaltmak için hava saldırılarını yoğunlaştırdığını duyurmuştu.

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İsrail Filistin - İsrail Çatışması Gazze
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