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Dünya
TRT Haber 23.10.2023 03:43

Gazze'de yakıt krizi hastaların hayatını tehdit ediyor

İsrail ablukası ve yoğun saldırıları altındaki Gazze Şeridi'nde insani kriz yaşanıyor. Yakıtın tükenme noktasına geldiği hastanelerde tedavi de güçleşiyor. Hastanelere yakıt temin edilmemesi, bin 100 böbrek yetmezliği hastasının hayatını tehdit ediyor.

Gazze'de yakıt krizi hastaların hayatını tehdit ediyor

İsrail, Gazze Şeridi'ne yakıt girişine izin vermiyor. Yakıtın tükenmenin eşiğine geldiği hastaneler alarm durumunda.

Gazze’deki Sağlık Bakanlığı, böbrek yetmezliği hastaları için uyarıda bulundu. Hastanelere yakıt temin edilmemesinin, 38’i çocuk bin 100 hastanın hayatını tehdit edeceğini vurguladı.

Hastanelere ve ambulanslara acilen yakıt sağlanması çağrısında bulundu.

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"Yakıt olmadan temiz su, çalışan hastane ve fırınlar olmayacak"

Birleşmiş Milletler'den de bölgedeki yakıtın 3 gün içerisinde tükeneceği uyarısı geldi. Açıklamada, "Yakıt olmadan temiz su, çalışan hastane ve fırınlar olmayacak" denildi.

Gazze Şeridi'ne yakıt sevkiyatına derhal izin verilmesi çağrısı yapıldı.

Gazze'de bulunan El-Vefa hastanesi de, halka yardım çağrısı yaptı. Ellerinde yakıt bulunanların, bu yakıtları hastaneye getirmeleri istendi.

Hastanenin hizmet verebilmesi için jeneratörünün çalışır durumda kalması gerektiğinin altı çizildi. 

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