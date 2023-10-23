Gazze'de yakıt krizi hastaların hayatını tehdit ediyor

İsrail, Gazze Şeridi'ne yakıt girişine izin vermiyor. Yakıtın tükenmenin eşiğine geldiği hastaneler alarm durumunda.

Gazze’deki Sağlık Bakanlığı, böbrek yetmezliği hastaları için uyarıda bulundu. Hastanelere yakıt temin edilmemesinin, 38’i çocuk bin 100 hastanın hayatını tehdit edeceğini vurguladı.

Hastanelere ve ambulanslara acilen yakıt sağlanması çağrısında bulundu.

"Yakıt olmadan temiz su, çalışan hastane ve fırınlar olmayacak"

Birleşmiş Milletler'den de bölgedeki yakıtın 3 gün içerisinde tükeneceği uyarısı geldi. Açıklamada, "Yakıt olmadan temiz su, çalışan hastane ve fırınlar olmayacak" denildi.

Gazze Şeridi'ne yakıt sevkiyatına derhal izin verilmesi çağrısı yapıldı.

Gazze'de bulunan El-Vefa hastanesi de, halka yardım çağrısı yaptı. Ellerinde yakıt bulunanların, bu yakıtları hastaneye getirmeleri istendi.

Hastanenin hizmet verebilmesi için jeneratörünün çalışır durumda kalması gerektiğinin altı çizildi.