İsrail Hizbullah'a ait bir hücreye saldırdı

İsrail Yedioth Aharonoth gazetesinin haberine göre, İsrail savaş uçakları, Hizbullah'ın silahlarının da bulunduğu bir hücresini bombaladı.

Savaş uçakları ayrıca, Hizbullah'ın bir gözetleme noktasına da saldırı düzenledi.

Bir başka haberinde Aharonoth gazetesi, İsrail savaş uçaklarının, Lübnan'ın güneyindeki Aytarun köyü çevresine de hava saldırısı düzenlediğini duyurdu.

Saldırılara ilişkin can kaybı ve maddi hasara ilişkin ayrıntılı bilgi verilmezken, Hizbullah'tan konuya dair henüz bir açıklama yapılmadı.