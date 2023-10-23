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Dünya
AA 23.10.2023 00:28

14 yardım tırı daha Gazze'ye ulaştı

Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı ve Acil Yardım Koordinatörü Martin Griffiths, yardım taşıyan 14 tırın Mısır sınırındaki Refah Sınır Kapısı'ndan Gazze'ye girdiğini duyurdu.

14 yardım tırı daha Gazze'ye ulaştı
[Fotoğraf: AA Arşiv]

Griffiths, sosyal medya platformu X'ten, Gazze'ye ulaşan yardımlara ilişkin açıklama yaptı.

Yardım taşıyan 14 tırın daha Refah Sınır Kapısı'ndan Gazze'ye girdiğini aktaran Griffiths, yardımların Mısır Kızılayı ve BM tarafından sağlandığını belirtti.

Griffiths bunu, "insani yardıma şiddetle ihtiyaç duyan milyonlarca insan için küçük bir umut ışığı" olarak nitelendirdi.

Çok daha fazlasına ihtiyacın olduğunu vurgulayan Griffiths, "Özellikle Filistin tarafındaki yardım çalışanlarına, risklere rağmen malları boşaltmak için hemen harekete geçtikleri için minnettarım. Gerçek kahramanlar. Onların da korunmaya ihtiyacı var" ifadelerini kullandı.

Griffiths, 21 Ekim'de yaptığı açıklamada, İsrail ile Filistin arasında çatışmaların başladığı 7 Ekim'den bu yana ilk kez bir yardım konvoyunun Gazze'ye girdiğine ilişkin duyuruyu memnuniyetle karşıladıklarını belirterek, sınırı geçen 20 tırlık ilk yardım konvoyunda, Mısır Kızılayı ile BM'den sağlanan ve BM'nin desteğiyle Filistin Kızılayı tarafından teslim alınmasına izin verilen hayat kurtarıcı malzemelerin yer aldığını belirtmişti.

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