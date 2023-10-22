Parçalı Bulutlu 15.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 22.10.2023 23:46

ABD Başkanı Biden, Papa Franciscus ve İsrail Başbakanı Netanyahu ile görüştü

ABD Başkanı Joe Biden, Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile İsrail-Filistin çatışmasındaki son gelişmeleri ele aldı.

ABD Başkanı Biden, Papa Franciscus ve İsrail Başbakanı Netanyahu ile görüştü
[Fotograf: Reuters]

Beyaz Saraydan yapılan yazılı açıklamada, Başkan Biden'ın, Papa ve Netanyahu ile telefon görüşmesi yaptığı bildirildi.

Biden'ın Papa ile yaptığı görüşmede, "Hamas'ın İsrailli sivillere yönelik barbarca saldırısını kınadığı ve Gazze'deki sivillerin korunması gerektiğini vurguladığı" bildirilen açıklamada, iki liderin bölgede gerilimin tırmanmasının önlenmesi ve Orta Doğu'da kalıcı barış için çalışılması gerektiği konusunda mutabık kaldığı kaydedildi.

Netanyahu ile görüşmesinde ise Biden'in "Gazze'deki ihtiyaç sahibi Filistinliler için gönderilen 2 insani yardım konvoyunu memnuniyetle karşıladığını" aktardığı ifade edilen açıklamada, iki liderin Gazze'ye insani yardımların süreceğini teyit ettiği belirtildi.

Biden'in, 2 ABD vatandaşı rehinenin serbest bırakılması konusunda İsrail'in verdiği destekten dolayı takdirlerini ifade ettiğine değinilen açıklamada, Biden ve Netanyahu'nun "ABD vatandaşları da dahil olmak üzere Hamas'ın elinde olan tüm rehinelerin serbest bırakılması ve Gazze'den ayrılmak isteyen ABD vatandaşları ve diğer sivillerin güvenli geçişlerinin sağlanması için devam eden çabalar" hakkında konuştuğu aktarıldı.

Biden ayrıca X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Netanyahu ile görüşmesinde, "İsrail'in sivillerin mümkün olan en iyi şekilde korunması anlamına gelen savaş hukukuna göre hareket etmesi gerektiği" hakkında konuştuklarını belirtti.

ETİKETLER
İsrail Netanyahu
Sıradaki Haber
İsrail ordusu, Cibaliye mülteci kampına hava saldırısı düzenledi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
00:30
14 yardım tırı daha Gazze'ye ulaştı
23:58
ABD’den vatandaşlarına Lübnan’ı terk edin çağrısı
23:51
Hollanda Başbakanı Rutte: Gazze'nin sürdürülebilir insani yardım koridoruna ihtiyacı var
00:36
İsrail ordusu, Cibaliye mülteci kampına hava saldırısı düzenledi
23:29
Yurt dışına kaçmaya çalışan 14 FETÖ'cü yakalandı
23:11
Balıkesir'de kamyonetin traktöre çarpması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
Paris'te Filistin'e destek gösterisi düzenlendi
Paris'te Filistin'e destek gösterisi düzenlendi
FOTO FOKUS
Küçük titreyen bedeniyle akıllara kazınan Muhammed’den iyi haber var
Küçük titreyen bedeniyle akıllara kazınan Muhammed’den iyi haber var
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ