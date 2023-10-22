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Dünya
AA 22.10.2023 23:01

Hamas: Gazze'de ABD'nin yönettiği küresel bir savaş yaşanıyor

Hamas'ın yurt dışı sorumlusu Halid Meşal, "Gazze'deki savaşın, ABD'nin yönettiği küresel bir savaşa dönüştüğünü" söyledi.

Hamas: Gazze'de ABD'nin yönettiği küresel bir savaş yaşanıyor
[Fotograf: AA]

Meşal, Türkiye'deki yaklaşık 60 Arap örgütünün İstanbul'da düzenlediği "Gazze Forumu"na video konferans yöntemiyle katıldı.

Hamas yetkilisi, Gazze halkının, 16 yıldır devam eden abluka ve birbiri ardına gelen savaşlara rağmen dev bir direniş gücüne sahip olduğunu vurguladı.

"Gazze, Mescid-i Aksa'nın kutsiyetinin çiğnendiğini, zamansal ve mekansal olarak bölündüğünü (günün belli saatlerinin ve mescitteki bazı alanların Yahudilere tahsis edilmesi), yıkılıp yerine "Heykel Dağı" (Tapınak Dağı) inşa edilmesi tehlikesiyle karşı karşıya kaldığını gördüğünde sorumluluk aldı. Uzakta ve abluka altında olması onu caydıramadı." diyen Meşal, direniş liderlerinin, bu sorumluluğu üstlendiklerinde doğacak sonuçların farkında olduklarını kaydetti.

Filistinli silahlı grupların, kutsal mekanların geri alınması ve kurtuluş için büyük bir adım attığını savunan Meşal, olayların daha sonra okulların, camilerin, hastanelerin ve evlerin yıkıldığı bir Siyonist intikamına dönüştüğünü vurguladı.

ABD ve Batılı ülkelerin, İsrail'in Gazze'ye saldırılarına yeşil ışık yaktığını ifade eden Meşal, Gazze'de "yakıp yıkma taktiği" uygulandığını ve bundan amacın da "direnişi, Hamas'ı ve ona verilen halk desteğini yok etmek olduğunu" belirtti.

Meşal, "Gazze'deki savaşın, Mescid-i Aksa'ya destek için başladığını ardından korkak bir intikamla (İsrail'in saldırıları) devam ettiğini bugün ise ABD'nin sadece desteklemekle kalmayıp yönettiği küresel bir savaşa dönüştüğünü" vurguladı.

Gazze'ye insani yardım, direniş güçlerine silah desteği verilmesi gerektiğini söyleyen Meşal, her gün sokağa inilerek saldırıların protesto edilmesi ve ayrıca medyada Filistin "anlatısının" gündeme getirilmesi gerektiğini sözlerine ekledi.

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