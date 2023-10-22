İspanya Başbakanı Sanchez, İsrailli mevkidaşı Netenyahu ile telefonda görüştü

Başbakan Sanchez, sosyal medya platformu X'ten yaptığı açıklamada, İsrailli mevkidaşı Netenyahu ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini bildirdi.

Kurbanların aileleriyle dayanışma içinde olduğunu belirten Sanchez, rehinelerin derhal ve koşulsuz serbest bırakılması gerektiğini vurgulayarak, tüm sivillerin korunması, Gazze halkına yeterli ve sürekli insani yardımın ulaştırılması konusundaki "derin endişelerini" iletti.

Sanchez, "Bunun için insani bir ateşkes gerekmektedir. Çatışmanın bölgesel olarak tırmanmasını önlemek için bu gereklidir. Barışa ulaşmak için iki devletli çözüme, İsrail ve Filistin'in barış ve güvenlik içinde yan yana yaşamasına dayanan kesin bir çözüme yönelmeliyiz." ifadelerini kullandı.