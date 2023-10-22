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Dünya
AA 22.10.2023 21:40

İsrail kara harekatı başlamadan Gazze operasyonunda bir askerini kaybetti

İsrail ordusu, kara harekatı düzenlemeye hazırlandığı abluka altındaki Gazze Şeridi'nde faaliyet gösteren birliğine tanksavar füzesiyle düzenlenen saldırıda bir askerinin öldüğünü, 3'ünün yaralandığını açıkladı.

İsrail kara harekatı başlamadan Gazze operasyonunda bir askerini kaybetti
[Fotograf: AA]

İsrail Ordu Sözcülüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, İsrail ordusuna ait bir tank ve iş makineleri Gazze içinde operasyon sırasındayken tanksavar füzesiyle vuruldu.

Saldırıda bir İsrail askerinin öldüğü, birinin orta iki askerin de hafif şekilde yaralandığı aktarıldı.

İsrail askerlerinin "silahlı grupların bölgedeki altyapısını ortadan kaldırmak, burayı silahlardan arındırmak, İsrailli esirlerin yerlerini ve naaşlarını tespit etmek için" Gazze Şeridi'nde nokta operasyonu yaptığı sırada saldırıya uğradığı belirtildi.

Hamas da Gazze Şeridi’ndeki Han Yunus'ta bir İsrail tankı ve 2 buldozerini imha ettiğini duyurmuştu.

Hamas’ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugaylarından yapılan yazılı açıklamada, "Kassam savaşçılarının, zırhlı bir İsrail birliğini, Han Yunus'un doğusundaki sınır çitinden birkaç metre içeri geçtikten sonra pusuya düşürdüğü ve iki buldozer ve bir tankı imha ettiği" aktarılmıştı.

Kassam Tugaylarının açıklamasında, bazı İsrail askerlerinin yaralandığına yer verilmişti.

Abluka altındaki Gazze Şeridi'ne 7 Ekim'den bu yana karadan, havadan ve denizden saldırılar düzenleyen İsrail ordusu, bölgede büyük yığınak yaptı.

İsrail ordusu ve siyasi isimler, yakında Gazze Şeridi'ne kara harekatı başlayacağına ilişkin sürekli mesajlar veriyor.

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