Açık 22.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
İHA 22.10.2023 20:12

ABD’den İsrail’e savaş yasalarına göre hareket etmesi çağrısı

ABD Başkanı Joe Biden yaptığı açıklamada, İsrail'in kendini savunma hakkı olduğunu yineleyerek, İsrail’e savaş yasalarına göre hareket etmesi çağrısında bulundu.

ABD’den İsrail’e savaş yasalarına göre hareket etmesi çağrısı
[Fotograf: Reuters]

ABD Başkanı Joe Biden yaptığı açıklamada, İsrail'in kendini savunma hakkı olduğunu yineleyerek, “Bugün ve her zaman halklarını korumak için ihtiyaç duydukları şeye sahip olduklarından emin olmalıyız” dedi.

İsrail’e savaş yasalarına göre hareket etmesi çağrısında bulunan Biden, “Başbakan Netanyahu ve ben İsrail'in savaş yasalarına göre nasıl hareket etmesi gerektiğini tartıştık. Bu, savaşta sivilleri mümkün olan en iyi şekilde korumak anlamına geliyor. Yalnızca barış içinde yaşamak isteyen masum Filistinlileri göz ardı edemeyiz. Bu nedenle Gazze'deki Filistinli sivillere yönelik ilk insani yardım sevkiyatı için anlaşma sağladım” dedi.

Filistin-İsrail arasındaki barışın iki devletli çözümden geçtiğini yineleyen Biden, “İki devletli çözümden de vazgeçemeyiz” dedi. 

ETİKETLER
ABD İsrail Savaş
Sıradaki Haber
Ürdün Kralı'ndan "savaşı durdurması için İsrail'e uluslararası baskı yapılması" çağrısı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
21:14
ABD'den vatandaşlarına, "terörizm ve silahlı çatışma nedeniyle Irak'a seyahat etmeyin" uyarısı
20:25
Diyarbakır'da hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 6 yaralı
20:23
Anadolu Otoyolu'ndaki zincirleme kaza: 10 kilometre araç kuyruğu oluştu
20:58
Nemrut'ta düğün çekimine ayılar dahil oldu: O anlar kamerada
20:05
Ürdün Kralı'ndan "savaşı durdurması için İsrail'e uluslararası baskı yapılması" çağrısı
19:19
İsrail’i eleştiren Web Summit CEO'su Paddy Cosgrave, gelen tepkilerin ardından istifa etti
Paris'te Filistin'e destek gösterisi düzenlendi
Paris'te Filistin'e destek gösterisi düzenlendi
FOTO FOKUS
Nemrut'ta düğün çekimine ayılar dahil oldu: O anlar kamerada
Nemrut'ta düğün çekimine ayılar dahil oldu: O anlar kamerada
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ