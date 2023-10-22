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Dünya
AA 22.10.2023 19:11

İsrail ordusu: Kerem Ebu Salim bölgesinde Mısır’a ait bir noktayı "yanlışlıkla" vurduk

İsrail ordusu, Mısır sınırına yakın Kerem Ebu Salim bölgesinde Mısır’a ait bir noktanın yanlışlıkla hedef alındığını duyurdu.

İsrail ordusu: Kerem Ebu Salim bölgesinde Mısır’a ait bir noktayı "yanlışlıkla" vurduk
[Fotograf: AA]

İsrail ordu sözcülüğü yaptığı yazılı açıklamada, “Kısa bir süre önce İsrail ordusuna ait bir tank, yanlışlıkla sınıra yakın Kerem Şalom (Kerem Ebu Salim) bölgesinde bir Mısır mevzisini, ateş açarak vurdu.” ifadelerine yer verildi.

Olaya dair araştırmaların başlatıldığı bilgisine yer verilen açıklamada, başka detaya yer verilmeden “yaşanan olaydan üzüntü duyulduğu” kaydedildi.

Mısır Ordu Sözcüsü Albay Garip Abdulhafız da olaya ilişkin yazılı açıklamasında, “Gazze Şeridi’nde devam eden çatışmalar esnasında sınırın karşı hattındaki bir İsrail tankından yanlışlıkla atılan top mermisi parçaları Mısır sınır gözetleme kulelerinden birine isabet etti.” bilgisini paylaştı.

Olayda "Mısır hudut kontrol personelinden" bazılarının hafif şekilde yaralandığını ve gerekli araştırmaların devam ettiğini belirten Abdulhafız, “İsrail’in 'kasıtsız olaydan' hemen sonra üzüntüsünü dile getirdiğini” ifade etti.

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