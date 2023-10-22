Ürdün Kralı'ndan "savaşı durdurması için İsrail'e uluslararası baskı yapılması" çağrısı

Krallık Divanından yapılan yazılı açıklamaya göre, Kral 2. Abdullah, başkent Amman'da yaptığı görüşmelerde, İngiltere Genelkurmay Başkanlığı Orta Doğu ve Kuzey Afrika Danışmanı Joey Martin Sampson ile BM Dünya Gıda Programı (WFP) İcra Direktörü Cindy McCain'i kabul etti.

Ürdün Kralı ayrıca Gazze'ye yönelik saldırıların bölgedeki durum için "infiale yol açabileceği" uyarısında bulundu.

Kral Abdullah, WFP İcra Direktörü McCain ile görüşmesinde ise "Gazze Şeridi'ne gıda ve insani yardımların ivedilikle ulaştırılması ve bunun sürdürülebilir olması" gerektiğini vurguladı.

Ürdün Kralı, Gazze Şeridi'ne gıda, su, ilaç, yakıt temin edilmesi çabalarının yoğunlaştırılması ile tıbbi ve yardım altyapısının korunmasına ilişkin uluslararası topluma çağrı yapılması konusunda WFP gibi uluslararası kuruluşların rolüne değindi.

McCain ise Gazze'de sivillerin ve sivil altyapının korunmasının yanı sıra bölgeye gıda, ilaç ve yardım desteğinin sürekli ve sürdürülebilir şekilde erişiminin sağlanmasının önemini vurguladı.