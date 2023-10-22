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Dünya
TRT Haber 22.10.2023 21:07

Küçük titreyen bedeniyle akıllara kazınan Muhammed’den iyi haber var

Gazze’de çocuk, kadın demeden sivillerin üzerine yağan İsrail bombalarından kurtularak hastaneye kaldırılan Muhammed, korkudan tir tir titreyen bedeniyle hafızalara kazınmıştı. Yürekleri dağlayan görüntünün ardından milyonlar Muhammed’e ne olduğunu merak ediyordu. Sonunda küçük cesur yürekten güzel haber geldi.

Bombardımanın ardından beton tozlarına bulanmış şekilde geldi hastaneye küçük Muhammed Abu Louli..

Öyle korkmuş ve şoktaydı ki tüm bedeni titriyordu.

Korktuğunu belli etmemek için öyle sıkmıştı ki bir doktorun şefkatli kollarında kendini bulunca gözyaşlarına hakim olamamıştı.

Çaresiz ve kimsesiz kalmıştı bombardımanın ardından…

Muhammed Abu Louli’nin şaşkınlık içinde korkuyla baktığı kara gözleri ve titremesine hakim olamadığı bedeni milyonları gözyaşlarına boğmuştu.

Muhammed’e ulaşıp ona yardım etmek isteyen milyonlar "Ne oldu o masuma?" diye merak ederken, küçük cesur yürek Muhammed’den müjdeli haber geldi.

Gazeteci Abdallah Alattar, O’nu ailesiyle birlikte bir mülteci kampında buldu, Muhammed'in son halini sosyal medyadan paylaştı. 

"Allah'a şükürler olsun ki Muhammed Abu Louli çocuğunun gülümsemesini geri getirdik. Aranızdan birçoğu bana, vicdan sahibi herkesi sarsan küçücük bedeni titreyen Muhammed'i sordu. Refahlı Muhammad Abu Louli, mülteci merkezlerinden birinde mülteci oldu ve ailesiyle birlikte iyi durumda."

Muhammed artık babasının kucağında gülümsüyor. Bütün çocukların neşeyle oynaması gereken dünyada tepesine inen bombaların ardından sonunda olması gerektiği yerde ve neşesi hayli yerinde. En azından yeni bir bomba onları hedef alıncaya dek...

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Küçük titreyen bedeniyle akıllara kazınan Muhammed’den iyi haber var
Küçük titreyen bedeniyle akıllara kazınan Muhammed’den iyi haber var
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