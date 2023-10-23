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Dünya
AA 23.10.2023 01:22

İsrail'in Gazze'ye saldırıları sürüyor: En az 30 kişi hayatını kaybetti

İsrail uçaklarının, Gazze'nin farklı bölgelerine düzenlediği hava saldırılarında en az 30 kişin öldü, onlarcası yaralandı.

İsrail'in Gazze'ye saldırıları sürüyor: En az 30 kişi hayatını kaybetti

İsrail uçakları, Gazze'deki Cebaliya, El-Bureyc ve Nusayrat mülteci kampları ile Beyt Lahiya bölgesinde, sivillerin yaşadığı çok sayıda eve hava saldırısı düzenledi.

Gazze'deki İçişleri Bakanlığının yaptığı yazılı açıklamaya göre, saldırılarda çoğu kadın ve çocuk olmak üzere en az 30 Filistinli hayatını kaybetti, onlarcası yaralandı.

Saldırılarda yıkılan evlerin enkazı altında hala çok sayıda Filistinli olduğu, ancak elektrik ve gerekli ekipman olmaması nedeniyle bu kişilere ulaşmanın çok zor olduğu ifade edildi.

İsrail ordusu, daha önce yaptığı açıklamada, "savaşın" bir sonraki aşamasına (kara harekatı) hazırlık amacıyla Gazze'de İsrail güçlerinin karşılaşabileceği tehditleri azaltmak için hava saldırılarını yoğunlaştırdığını duyurmuştu.

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