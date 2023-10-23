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Dünya
AA 23.10.2023 09:38

Brent petrolün varil fiyatı 91,44 dolar

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 91,44 dolardan işlem görüyor.

Brent petrolün varil fiyatı 91,44 dolar

Cuma günü 93,79 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 92,16 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.24 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,78 azalışla 91,44 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 87,23 dolardan alıcı buldu.

İsrail-Filistin çatışmasının bölgeye yayılması halinde petrol arzına zarar vereceği endişeleriyle artan petrol fiyatlarında yön arayışı sürüyor.

Piyasalarda, çatışmanın genişleyebileceği endişesi hakim olmaya devam etse de İsrail'in Gazze'ye askeri harekatını ertelediğine ilişkin haber akışı fiyatlarda bir miktar geri çekilmeye neden oldu.

Artan diplomatik adımlar ve hafta sonu İsrail ablukası altındaki Gazze Şeridi için iki yardım konvoyunun Refah Sınır Kapısı'ndan giriş yapması da fiyatlardaki gerilemeyi destekleyen unsurlar arasında yer aldı.

Öte yandan, ABD yönetiminin geçen hafta, Venezuela petrolüne yönelik bazı yaptırımları askıya alması da arz endişelerini hafifleterek fiyatların yukarı yönlü seyrini sınırlıyor.

Brent petrolde teknik olarak 91,80 ile 92,63 dolar aralığının direnç, 90,97 ile 90,14 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

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