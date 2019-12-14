Göbeklitepe...

Tarihteki en eski ibadet merkezi, insanlık tarihinin sıfır noktası...

12 bin yıllık geçmişi ile dünyanın bilinen ilk tapınağı Göbeklitepe, Azerbaycan'ın Gence şehrinde düzenlenen sergi ile tanıtıldı. Sergi, Gence Başkonsolosluğu ile Yunus Emre Enstitüsü Bakü Müdürlüğü iş birliğinde, Gence Valiliğinin desteğiyle düzenlendi.

Gence Başkonsolosu Zeki Öztürk, "Ülkemiz turizm alanında deniz-güneş-kum üçgeninin yanında tarihten gelen doğal güzelliğe, müzikten gastronomiye kadar çok geniş turizm potansiyelini bünyesinde barındırıyor. Göbeklitepe de bu zenginliğe zenginlik katmıştır'' dedi.

Genceliler Göbeklitepe sergisine ilgi gösterdi. Sergi, Mesheti Gencevi Kültür Merkezinde 10 gün açık kalacak.

Kaynak: TRT Haber