Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ile Katar'ın başkenti Doha’da yapımı tamamlanan Halid Bin Velid Kışlası’na gitti.

Katar Savunma Bakanı Halid Bin Muhammed el-Attiye tarafından karşılanan Akar’ın alandaki yerini almasının ardından tören başladı.

[Fotoğraf: AA]

Askeri törenin ardından Akar, Orgeneral Güler, Katar Savunma Bakanı el-Attiye ve Katar Genelkurmay Başkanı Ganim Bin Şahin El Hanim kurdele keserek Katar Türk Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanlığı Karargahının açılışını yaptı.

Konferans salonunda Türk ve Katarlı personelle bir araya gelen Bakan Akar, sözlerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türk halkının selamlarını ileterek başladı. İki ülke arasındaki dostluğa dikkat çeken Akar, “Biz kara gün dostuyuz” dedi.

[Fotoğraf: AA]

Başarılı çalışmalarından dolayı personele teşekkür eden Akar, kazasız, belasız, hayırlı, başarılı görev temennisini dile getirdi. Törenin sonunda Akar ve el-Attiye'nin himayelerinde iş birliği protokolü imzalandı.

[Fotoğraf: AA]

Karargahtaki incelemelerinin ardından Bakan Akar ve Katar Savunma Bakanı el-Attiye görüştü. Görüşmeye, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler ile Katar Genelkurmay Başkanı Ganim de katıldı.

Kaynak: AA