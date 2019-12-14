Yeni Zelanda polisi, patlamada yaralanan 1 kişinin tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdiğini bildirdi.

Öte yandan, dalgıç ekiplerinin, kayıp 1 kişinin cesedini bulmak üzere ada kıyılarında arama çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.

İlk kurbanın kimliği açıklandı

Yetkililer, yanardağ patlamasında ölenler arasında 21 yaşındaki Avustralya vatandaşı Krystal Eve Browitt'in olduğunu açıkladı. Browitt, kimliği yetkililerce doğrulanan ilk kurban oldu.

Hastanelerde tedavi gören yaralılardan 3'ü taburcu edilirken, halen müşahede altındaki 29 yaralıdan 19'unun durumunun ciddi olduğu belirtiliyor.

Ülkenin kuzeyindeki Whakaari Yanardağı'nda 9 Aralık Pazartesi yaşanan volkanik patlamanın ardından adada bulunan 47 kişiden 39'u tahliye edilmiş, 8 kişi ise mahsur kalmıştı.

Patlama anında adada bulunan 47 kişiden 24'ünün Avustralya, 9'unun ABD, 5'inin Yeni Zelanda, 4'ünün Almanya, 2'sinin Çin, 2'sinin İngiltere ve 1'inin de Malezya vatandaşı olduğu kaydedilmişti.

Kaynak: AA