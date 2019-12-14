Hükümlü, 2016 yılında tutuklanarak Sincan Cezaevi'ne konuldu. Rahatsızlığı nedeniyle 2019 yılı mayıs ayında hastaneye yatırıldı, gerekli tedavi uygulandı.

Başarılı geçen operasyonun ardından FETÖ tutuklusunun tıbbi kontrolleri özenle takip edildi. Doktorlar tarafından kemoterapi alması önerildi. Ancak tutuklu, başlangıçta kemoterapi almayı reddetti, yargılamasını yürüten mahkemeden tahliyesini talep etti.

Mahkeme bu talebi hastanelerin yüksek güvenlikli kısımlarında gerekli tedaviyi alabileceği gerekçesiyle reddetti.

Bunun üzerine hükümlü önce Anayasa Mahkemesine ardında da Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne (AİHM) başvurdu.

Adalet Bakanlığı, tutuklunun tüm tıbbi tedavilerinin alanında uzman doktorların görev yaptığı hastanede yapıldığına dair bilgileri AİHM'ye sundu.

Sunulan raporu değerlendiren AİHM, tutuklunun sağlığı açısından bir tehlike olmadığı kanaatine vararak tedbir talebini reddetti.

Kaynak: TRT Haber