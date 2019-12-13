12 bin yıllık geçmişi ile dünyanın bilinen ilk tapınağı…

Tarihi sil baştan yazan keşif Göbeklitepe nasıl ve kimler tarafından yapıldı?

TRT Belgesel, birbirinden ilgi çekici yapımları izleyicisi ile buluşturmaya devam ediyor. Tarihin bilinmeyenlerine ışık tutacak "Gizemli Tarih", ilk bölümünde Göbeklitepe hakkındaki gerçekleri gözler önüne serecek.

UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan gizemli yapının sırları araştırılacak.

Tapınağın, tarihin sıfır noktası olup olmadığı sorularına cevap aranacak.

Talha Eyüboğlu'nun yönettiği, Prof. Dr. Hikmet Kırık'ın sunduğu Gizemli Tarih "Göbeklitepe Özel Bölümü" 15 Aralık Pazar akşamı 21.30’da TRT Belgesel’de izleyiciler ile buluşacak.

Kaynak: TRT Haber