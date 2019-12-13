TRT 1’in beğeniyle izlenen dizisi Payitaht Abdülhamid, 100. bölümü ile ekrana geliyor. Her cuma akşamı izleyicileri ekran başına kilitleyen dizi, 100 bölümlük büyük başarısını sürdürmeye devam ediyor.

Dizide kullanılan uluslararası standartlarındaki CGI teknikleri ve görsel efektler kalabalık bir ekip tarafından hazırlanıyor.

Sadece dekor yapımı için her bölüm 50 kişiden oluşan büyük bir ekip gece gündüz çalışıyor.

Yüzlerce dekor, binlerce kostüm

Payitaht Abdülhamid için bugüne kadar 500’den fazla mekan hazırlandı ve bu mekanlar için 3 bin metre kareyi aşkın özel halı üretildi. Tarih danışmanları eşliğinde dönemin inceliğine inilerek bugüne kadar 7 bin adet kostüm üretildi.

Kostüm üretimlerinde 30 atölyede 25 terzi görev aldı ve binlerce metre kumaş kullanıldı. Ayrıca günümüzde nadir bulunan dönem takıları gerçeğe en yakın tasarımlarla özel olarak üretildi.

Dizinin kamera arkasında şu ana kadar bine yakın kişi çalıştı. Dev oyuncu kadrosu ve 180 kişiden oluşan set ekibi ile çekimleri devam eden Payitaht Abdülhamid 100. bölümü ile bu akşam saat 20.00'de TRT 1’de.

Kaynak: TRT Haber