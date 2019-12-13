Kolombiya'nın başkenti Bogota'da düzenlenen UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras 14. Hükümetlerarası Komite Toplantısı devam ediyor.

Toplantıda, "Thai masajı" UNESCO İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Temsili Listesi'ne kabul edildi.

Alışılagelmiş masajların aksine çok fazla hareketi içeren, Nuad Thai olarak da adlandırılan masajda masörler, ellerinin yanı sıra ön kol ve dizlerini baskı uygulamak için kullanıyorlar.

Kaynak: AA